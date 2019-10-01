2019-10-01T17:45:15+03:00
Общество

КМПО представляет двигатель НК-38СТ на Петербургском газовом форуме

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Фото: КМПО.Фото: КМПО.
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1 октября в Санкт-Петербурге начал работу IX Петербургский международный газовый форум.

На форуме АО «КМПО» представляет свою продукцию и разработки для газовой отрасли. Экспозиция предприятия размещается на Коллективном стенде «Современные отечественные технологии в газовой отрасли» Департамента 308 ПАО «Газпром».

Центральное место в экспозиции КМПО занимает натуральный образец газотурбинного двигателя НК-38СТ – один из передовых продуктов, разработанных на предприятии.

Там же, у экспозиции, размещается стол виртуальной реальности. На нем демонстрируется 3D-проект компрессорной станции с ГПА блочно-модульного исполнения с расширенным укрытием блока компрессора. Чтобы гости увидели работу двигателя в эксплуатации, показан ГТД НК-38СТ в разрезе с анимацией вращения роторов.

Также посетители могут побывать в виртуальном кинотеатре IC.IDO. С помощью технологии IC.IDO можно окунуться в виртуальный мир работы газотурбинной энергетической установки, выполнить монтаж и демонтаж различных узлов привода энергетической установки.

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