4 октября УНИКС презентует обновленную команду
4 октября, в пятницу, в «Баскет-холле» пройдет презентация команды казанского УНИКСа. Болельщикам представят обновленный состав игроков.
В этот день у гостей мероприятия будет возможность лично пообщаться с командой и задать вопросы, получить автограф игроков и сфотографироваться с ними, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. А после презентации будет организован фуршет.
Вход на мероприятие свободный, начало в 19:00. В первом домашнем матче сезона УНИКС6 октября сыграет с «Астаной», начало матча в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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