4 октября УНИКС презентует обновленную команду

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-01T17:42:53+03:00

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4 октября, в пятницу, в «Баскет-холле» пройдет презентация команды казанского УНИКСа. Болельщикам представят обновленный состав игроков.

В этот день у гостей мероприятия будет возможность лично пообщаться с командой и задать вопросы, получить автограф игроков и сфотографироваться с ними, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. А после презентации будет организован фуршет.

Вход на мероприятие свободный, начало в 19:00. В первом домашнем матче сезона УНИКС6 октября сыграет с «Астаной», начало матча в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU