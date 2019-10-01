В Госсовет Татарстана внесен проект бюджета до 2022 года

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-01T17:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госсовет Татарстана внесен законопроект о бюджете республики до 2020 года и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона. Скоро начнется рассмотрение документа комитетами и его обсуждение. Так, его парламентские слушания могут состояться 10 октября.

Законопроект уже размещен на официальном сайте Госсовета Татарстана. В нем более 4 тысяч страниц. Отметим из них то, что общий объем доходов на 2020 год предлагается установить в сумме 264,8 миллиарда рублей, расходов – 268 миллиардов.

В 2021 года же доходы, согласно документу, должны составить 270 миллиардов рублей, а расходы – 272 миллиарда. На начало 2021 года верхний предел государственного внутреннего долга республики хотят установить в размере 83,7 миллиардов рублей. На начало 2022 года эта цифра должна уменьшиться до 82,6 миллиардов, а к 2023 году достигнуть 81,4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU