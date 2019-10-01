В автобусах Казани пенсионеров будут поздравлять 10 дней

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-01T16:13:25+03:00

Перевозчики города записали поздравления, которые будут озвучиваться в пути

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1 октября в Казани стартовала декада пожилых людей. В связи с этим, местные перевозчики записали поздравления. Они будут озвучиваться с 1 по 10 октября во всех городских автобусах. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

Кроме этого, в салонах общественного транспорта появятся тематические праздничные плакаты.

ИСТОЧНИК KP.RU