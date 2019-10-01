Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов встретился с 95-летней болельщицей
Накануне «Ак Барс» в домашнем матче обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2. На встречу поболеть за любимую команду пришла 95-летняя болельщица казанского клуба Фатима апа. После матча с ней встретилась форвард «Барсов» Данис Зарипов.
– Поздравляем нашу преданную болельщицу с Международным днем пожилых людей! – говорится в сообщении пресс-службы клуба в соцсети. – Фатима апа, как и много раз до этого, пришла поболеть за любимую команду, а после победы встретилась с Данисом Зариповым, пожелала удачи и пообещала и дальше приходить на матчи. И это в свои 95 лет!
ИСТОЧНИК KP.RU
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