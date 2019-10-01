СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-01T18:01:34+03:00

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Во вторник, 1 октября, празднуется международный день пожилых людей. В связи с эти президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активом Союза ветеранов республики.

Глава региона ознакомился с один из направления деятельности организации – работой с молодежью. В ее рамках проводятся встречи ветеранов со школьниками и призывниками, а также организуются различные акции и мероприятия с участием молодежных и волонтерских организаций.

После Рустам Минниханов осмотрел отремонтированное здание ДОСААФа республики, где несколько помещений были переданы Союзу ветеранов. В частности, президент увидел зал «Морское собрание Татарстана», общественную приемную, кабинет психологической разгрузки, компьютерный класс, спортивно-оздоровительный зал, библиотеку, комнату досуга, социальную парикмахерскую и бильярд.

- Также сегодня в рамках осмотра музея, посвященного истории ветеранского движения республики, председатель Союза ветеранов Татарстана Ахат Юлашев вручил Рустаму Минниханову орден Российского союза ветеранов «Доблесть», - сообщает пресс-служба главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU