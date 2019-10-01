Чувашия вошла в число регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-01T15:45:27+03:00

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Опубликован рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни по данным 2018 года. Чувашия вошла в первую двадцатку, заняв 14 место с 74,8 баллами. По сравнению с 2017 годом, республика поднялась на одну позицию. Сообщает РИА Рейтинг.

Оказался в числе лучших и Татарстан. Но он уступил соседнему региону на 4 позиции. Так, республика заняла лишь 18 место с 73,7 баллами. Однако это неплохой показатель, учитывая, что в 2017 году она была на 23 строчке.

Отметим, что больше всего здорового образа жизни придерживаются жители Дагестана. Последним же в рейтинге из 84 регионов оказался Камчатский край.

ИСТОЧНИК KP.RU