3,5 тысячи жителей Татарстана осенью будут призваны на военную службу

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-01T14:58:16+03:00

Всего же на призывные комиссии будет вызвано около 18 тысяч молодых людей

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В Татарстане началась осенняя призывная кампания. В ее рамках на военную служба будут призваны около 3,5 тысяч молодых людей республики. Всего же на призывные комиссии будет вызвано около 18 тысяч человек. Такие цифры во время встречи с журналистами называл военный комиссар региона Сергей Погодин.

В сухопутные войска будут направлены 36% призывников, в военно-морской флот – 15%, в ракетные войска стратегического назначения – 13%, в воздушно-космические силы – 11%, в войска национальной гвардии – 9%, в воздушной-десантные войска и части специального назначения – 8%, в 12-е главное управление министерства обороны – 3%. Оставшиеся 5% молодых людей будут отправлены на службу в другие подразделения.

Призыв будет идти вплоть до 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU