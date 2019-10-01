В Чувашии медсестру накажут за прививку ребенку

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-01T16:26:53+03:00

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Жители Мариинско-Посадского района пожаловались в прокуратуру Чувашии на действия медсестры в школе. Они не давали своего согласия на прививку для несовершеннолетнего ребенка, но медсестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях поликлиники Мариинско-Посадской ЦРБ сделала мальчику профилактическую прививку «Диаскин-тест». При этом она знала, что согласия родителей на медицинское вмешательство ребенку нет.

- По результатам проверки в адрес руководителя медицинского учреждения прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь, - сообщили в прокуратуре Чувашии. - В отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об самоуправстве.

ИСТОЧНИК KP.RU