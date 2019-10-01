2019-10-01T15:18:50+03:00
Происшествия

В Татарстане экс-главврач отделался штрафом за растрату и служебный подлог

Суд приговорил его выплатить 130 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Следователи собрали неопровержимые доказательства вины главврачаСледователи собрали неопровержимые доказательства вины главврача
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Суд вынес решение по уголовному делу в отношении 57-летнего бывшего главврача Сармановской ЦРБ Ильдуса Шакирова. Его признали виновным в "Превышение служебных полномочий", "Растрате", "Служебном подлоге" и "Злоупотреблениями должностными полномочиями".

Как сумели доказать в суде, в 2017 году Шакиров передал своему сыну, не работавшему в ЦРБ, служебный автомобиль Lada Vesta. Молодой человек пользовался им полгода, и все это время районная больница оплачивала расходы на обязательное страхование машины и уплату транспортного налога. Общая сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Своему сыну Ильдус Шакиров предоставил и служебную топливную карту, с которой молодой человек заправился на сумму более 126 тысяч руб.

Когда Шакиров узнал, что для ЦРБ выделены путевки для реабилитации граждан после инфарктов, то дал указание оформить фиктивные медицинские документы на себя, благодаря чему прошел курс реабилитации в санатории вместе с супругой. Сумма этого лечения составила более 50 тысяч руб.

- Приговором суда Шакирову назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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