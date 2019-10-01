В Набережных Челнах 11-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа
Несчастный случай произошел в понедельник, 30 сентября, в многоэтажном доме на улице Сююмбике в Набережных Челнах. 11-летний мальчик остался дома один, по каким-то причинам он выпал из окна восьмого этажа.
Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. За его жизнь борются врачи.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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