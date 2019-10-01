Оркестр La Primavera проведет в Казани концерт, приуроченный к 80-летнему юбилею Татарстанского композиторского цеха
Мероприятие состоится 4 октября в государственном большом концертном зале имени Сайдашева
Фото: http://www.la-primavera.org
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В пятницу, 4 октября, оркестр La Primavera проведет в Казани концерт, приуроченный к 80-летнему юбилею Татарстанского композиторского цеха. Мероприятие состоится в государственном большом концертном зале имени Сайдашева.
В программу «Обертоны Земли Предков» войдут опусы композиторов-современников: Рашида Калимуллина, Ильяса Камала, Эльмиры Галимовой, Светланы Зорюковой, Леонида Любовского, Рената Еникеева, Ильгама Байтиряка, Эльмира Низамова.
Практически все сочинения прозвучат впервые.
ИСТОЧНИК KP.RU