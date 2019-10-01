В Набережных Челнах во время занятий ребенок захлебнулся в бассейне

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-01T13:38:57+03:00

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ЧП произошло 30 сентября, в понедельник, в одном из спорткомплексов Набережных Челнов. Во время занятий с инструктором занимался плаванием семилетний мальчик. Он нырнул в воду, и когда через 1,5 минуты не появился на поверхности, за ним нырнул инструктор.

Ребенка доставили в больницу. Сейчас его состояние медиками оценивается как стабильно тяжелое.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В спорткомплексе изъята необходимая документация.

ИСТОЧНИК KP.RU