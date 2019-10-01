2019-10-01T12:32:37+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах приставы вернули матери дочь, удерживаемую отцом

Женщина стояла на коленях перед зданием УВД, умоляя отыскать ребенка
Лика ИСАЕВА
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Приставы вернули ребенка материПриставы вернули ребенка матери
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Супруги Фаваризовы - Алсу и Айнур, из Набережных Челнов расстались в 2018 году, и с тех пор они судились за право совместного проживания с дочерью. На момент развода девочке едва исполнилось 1,5 года. Сначала суд постановил, что ребенок должен жить в матерью, но потом решение изменилось. Экс-супруг женщины пошел на силовой метод - он отобрал дочь у бывшей возлюбленной, когда она вместе с ней ехала в автомобиле.

Не смотря на то, что суд в конце концов вынес решение о том, что уже трехлетняя девочка должна проживать вместе с мамой, Айнур не спешил исполнять решение Фемиды. Он скрывал место нахождение и свое, и ребенка. Для того, чтобы привлечь внимание к своей беде, Алсу встала на колени перед зданием УВД Набережных Челнов. До этого она несколько раз писала заявления с просьбой разыскать место жительство бывшего мужа и дочери.

30 сентября стало известно, что место нахождения девочки и ее отца было обнаружено. Мужчина при виде судебных приставов был шокирован, но все обошлось без скандалов. Сначала малышка капризничала, но после общения с мамой начала улыбаться и с удовольствием пошла к ней на руки.

- Приставы передали ребенка матери, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - Безопасность матери и ребенка обеспечивали судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов

ИСТОЧНИК KP.RU

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