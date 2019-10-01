«Хорошего путешествия...»: скончался казанский химик и популяризатор науки Аркадий Курамшин

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-01T12:03:27+03:00

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Стало известно о смерти казанского химика,преподавателя, популяризатора науки, автора книг Аркадия Курмашина. Об этом сообщил его друг, научный журналист Алексей Паевский.

- Господи, Курамшин Аркадий... Ну как же ты так? Теперь мне за вас обоих с Леенсоном (Илья Лееонсон – химик, доцент Высшего химического колледжа РАН. Скончался в мае 2019 года – Ред.) отдуваться… PS. Аркадия больше нет с нами, - написал Паевский на своей соцстранице.

Курмашину было 49 лет. Причиной смерти ученого стал инсульт.

- Все-таки природа умеет пробрать до дрожи, до слез. В нужный момент. Сначала тебя прибивает известие о смерти друга. Потом ты видишь, как солнце садится в море. Сверкает зеленый луч (впервые в жизни). Хорошего путешествия, Курамшин Аркадий... Передавай привет Илье Леенсону. Мы постараемся, мы очень постараемся, - добавил чуть позже Паевский.

- То, что он великий просветитель, невероятно эрудированный человек скажут многие. Я хочу вспомнить, каким жизнерадостным и легким он был. Для каждого у него была своя история, шутка. Он одинаково открыт был и студентам, и родителям, и коллегам. Чудесный человек, - написала на соцстранице Курмашина руководитель "Умной Казани" Евгения Солнц.

ИСТОЧНИК KP.RU