Шесть районов Казани 2 октября временно останутся без света

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-01T11:28:45+03:00

Света не будет с 8 утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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2 октября в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света останутся жители 6 районов столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по улицам Айдарова, 7, Максимова, 34/24 (городская больница №11), Симонова, 6, 37а (детский сад №404).

В Вахитовском районе электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00 по улицам Островского, 59, и Петербургская, 30, 32/13.

С 8.00 до 20.00 без электричества останутся жители домов Кировского района по улицам Зилантовская, 18 и Сажинова, 3.

В Ново-Савиновском районе отключение электроэнергии запланировано с 8.00 до 17.00 по адресам: проспект Амирхана, 2, 2а, 6, проспект Ямашева, 74, 76.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе по улицам Гарифьянова, 25, 28, 34, 36, 38, 40, 42, Братьев Касимовых, 6, Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора поселка Мирный по улицам 2-я Рубежная, 3-я Рубежная, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевска, 5-я Новосельская, 5-я Рубежная, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Рубежная.

В Советском районе с 8.00 до 18.00 без электричества останутся дома поселка Вознесенское по улицам Бишек, Верная, Вишневая, Вознесенская, Дуслар, Камская, Карлыгач, Нардуган, Парканат, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Якташлар. В поселке Константиновка свет отключат с 9.00 до 18.00 по улицам Беловежская, Белоозерская, Вересковому переулку, улице Извилистая, Извилистому переулку, улицам Изумрудная, Казанская, Лесная, Малахитовая, Овражному переулку, улице Привольная. С 8.00 до 18.00 отключение также запланировано в поселке Привольный по улицам Икмякле, Ореховая и Уракчи.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU