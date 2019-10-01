2019-10-01T11:49:22+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле автомобиль сбил 72-летнюю пенсионерку

Женщина была доставлена в больницу
Алина ГАБДУЛИНА
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Наезд произошел вечером на улице КироваНаезд произошел вечером на улице КироваФото: Ольга БАТОВА
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Вечером 30 сентября на улице Кирова в Йошкар-Оле автомобиль Nissan сбил 72-летнюю женщину. Наезд произошел в момент, когда водитель иномарки выезжал с прилегающей территории, сообщает УГИБДД Марий Эл.

Пенсионерка же, по предварительным данным, переходила проезжую часть по линии тротуара. В результате аварии она была доставлена в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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