В Йошкар-Оле автомобиль сбил 72-летнюю пенсионерку
Женщина была доставлена в больницу
Наезд произошел вечером на улице КироваФото: Ольга БАТОВА
Изменить размер текста:
Вечером 30 сентября на улице Кирова в Йошкар-Оле автомобиль Nissan сбил 72-летнюю женщину. Наезд произошел в момент, когда водитель иномарки выезжал с прилегающей территории, сообщает УГИБДД Марий Эл.
Пенсионерка же, по предварительным данным, переходила проезжую часть по линии тротуара. В результате аварии она была доставлена в больницу с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»