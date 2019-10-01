В Йошкар-Оле иномарка не уступила дорогу другому автомобилю и спровоцировал аварию
В понедельник, 30 сентября, на Сернурском тракте в Йошкар-Оле столкнулись автомобили Daewoo и Mitsubishi. По предварительным данным первая иномарка проигнорировала ПДД, когда выехала с второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу второй машине.
За рулем Daewoo находилась 45-летняя женщина. Mitsubishi же управлял 18-летний молодой человек. Никто из них не пострадал. Однако госпитализация потребовалась 58-летней пассажирке корейской иномарки, сообщает УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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