В Йошкар-Оле иномарка не уступила дорогу другому автомобилю и спровоцировал аварию

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-01T12:52:24+03:00

В результате ДТП одна из пассажиров автомобиля была доставлена в больницу

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В понедельник, 30 сентября, на Сернурском тракте в Йошкар-Оле столкнулись автомобили Daewoo и Mitsubishi. По предварительным данным первая иномарка проигнорировала ПДД, когда выехала с второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу второй машине.

За рулем Daewoo находилась 45-летняя женщина. Mitsubishi же управлял 18-летний молодой человек. Никто из них не пострадал. Однако госпитализация потребовалась 58-летней пассажирке корейской иномарки, сообщает УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU