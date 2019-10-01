2019-10-01T11:19:54+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле при резком торможении автобуса пострадала 56-летняя женщина

По предварительным данным, водитель ПАЗа пытался избежать столкновения с легковым автомобилем
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В понедельник, 30 августа, на улице Советской в Йошкар-Оле автобус совершил резкой торможение, в результате которого пострадала его 56-летняя пассажирка. По предварительным данным, водитель ПАЗа пытался избежать столкновения с легковым автомобилем.

Пострадавшая женщина была госпитализирована с телесными повреждениями, сообщает УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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