2019-10-01T10:16:01+03:00
Происшествия

В Казани "охотника за металлом" насмерть прибило балкой

Мужчина пытался украсть ее
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На место ЧП вызывали медиков и сотрудников полицииНа место ЧП вызывали медиков и сотрудников полиции
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в Московском районе столицы Татарстана. Там на склад металлоизделий пробрались два пьяных "охотника за металлом". Они решили украсть из штабеля балок одну из них, но не рассчитали свои силы. Когда они пытались вытащить балку, то тяжелая металлическая конструкция упала на голову 26-летнего мужчины.На место ЧП вызывали медиков.

Травма оказалась смертельной, "охотник" скончался на месте происшествия.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле иномарка не уступила дорогу другому автомобилю и спровоцировал аварию
В Набережных Челнах приставы вернули матери дочь, удерживаемую отцом
«Хорошего путешествия...»: скончался казанский химик и популяризатор науки Аркадий Курамшин
В Йошкар-Оле автомобиль сбил 72-летнюю пенсионерку
Шесть районов Казани 2 октября временно останутся без света
В Йошкар-Оле при резком торможении автобуса пострадала 56-летняя женщина
В Чувашии построят 8 метановых заправок на 320 миллионов рублей
В МКДЦ Татарстана мужчине установили аортальный клапан за 15 минут без разреза грудной клетки
В Набережных Челнах из-за брошенного с балкона окурка едва не погибла девочка-инвалид
Свадьбой гаишника заинтересовались в МВД Чувашии
Казанцев приглашают в кино с детьми, которые получат скидку
В Казани с грузовика на пешехода упала фанера