В Казани "охотника за металлом" насмерть прибило балкой

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-01T10:16:01+03:00

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Несчастный случай произошел в Московском районе столицы Татарстана. Там на склад металлоизделий пробрались два пьяных "охотника за металлом". Они решили украсть из штабеля балок одну из них, но не рассчитали свои силы. Когда они пытались вытащить балку, то тяжелая металлическая конструкция упала на голову 26-летнего мужчины.На место ЧП вызывали медиков.

Травма оказалась смертельной, "охотник" скончался на месте происшествия.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU