В Набережных Челнах из-за брошенного с балкона окурка едва не погибла девочка-инвалид
Пожар в квартире на втором этаже многоэтажки в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах начался 30 сентября в 10.32. Очевидцы сообщили по телефону "112", что в горящей квартире находятся дети.
К приезду огнеборцев из окон балкона 2-го этажа шёл черный дым, виднелись отблески открытого горения, из смежного окна 2-го этажа ребёнок просил о помощи.
Девочку пожарные спасли благодаря трехколенной лестнице.
- В результате пожара на балконе трехкомнатной квартиры сгорели старые вещи и мебель на площади шесть "квадратов", - сообщили в МЧС Татарстана. - Девятилетняя девочка-инвалид с предварительным диагнозом "ингаляционное отравление продуктами горения" направлена в КДМЦ, после осмотра отпущена домой.
Мама пострадавшей девочки рассказала, что о пожаре она узнала от собственника квартиры. Сама она, оставив дочь одну дома, поехала в деревню Ерыклы Тукаевского района за старшим сыном. Её дочь является инвалидом с детства, и находится на домашнем обучении. Окна балкона оставались открытыми. Женщина рассказала, что соседи с верхних этажей курят и пожар мог начаться из-за брошенного с верхних этажей непотушенного сигаретного окурка.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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