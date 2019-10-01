2019-10-01T09:52:09+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах из-за брошенного с балкона окурка едва не погибла девочка-инвалид

Ребенка успели вынести сотрудники МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в квартире на втором этаже многоэтажки в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах начался 30 сентября в 10.32. Очевидцы сообщили по телефону "112", что в горящей квартире находятся дети.

К приезду огнеборцев из окон балкона 2-го этажа шёл черный дым, виднелись отблески открытого горения, из смежного окна 2-го этажа ребёнок просил о помощи.

Девочку пожарные спасли благодаря трехколенной лестнице.

- В результате пожара на балконе трехкомнатной квартиры сгорели старые вещи и мебель на площади шесть "квадратов", - сообщили в МЧС Татарстана. - Девятилетняя девочка-инвалид с предварительным диагнозом "ингаляционное отравление продуктами горения" направлена в КДМЦ, после осмотра отпущена домой.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что о пожаре она узнала от собственника квартиры. Сама она, оставив дочь одну дома, поехала в деревню Ерыклы Тукаевского района за старшим сыном. Её дочь является инвалидом с детства, и находится на домашнем обучении. Окна балкона оставались открытыми. Женщина рассказала, что соседи с верхних этажей курят и пожар мог начаться из-за брошенного с верхних этажей непотушенного сигаретного окурка.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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