Свадьбой гаишника заинтересовались в МВД Чувашии

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-01T09:32:40+03:00

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МВД Чувашии проводит служебную проверку по факту появления в соцсетях видеозаписи свадебного кортежа, который возглавлял автомобиль "Лада Приора" с наклейками, напоминающими патрульный автомобиль.

Сама свадьба прошла днем 28 сентября в селе Красные Четаи Красночетайского района республики. Впереди колоны иностранных внедорожников следовала "Лада Приора", на которую нанесли ленту синего цвета, имитирующую специальную светографическую схему полиции, а на передних дверях разместили надпись "Свадьба Дмитрий и Татьяна 28.09.2019", сообщает "За рулем". Колону сопровождал истошный звуковой сигнал полицейской сирены.

В МВД по Чувашии выдвигают следующую версию произошедшего: при движении кортежа водитель "Приоры" включил воспроизведение звука, напоминающего сирену, через специальное приложение мобильного телефона, соединенного кабелем с автомобильной аудиосистемой.

Сам водитель, и другие водители в этом кортеже, продолжали сигналить длительное время.

По предварительным данным, так отпраздновал свое бракосочетание 26-летний гаишник из Шумерлинского района республики. Его оштрафовали за: управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих их идентификации; нанесение на стекла передних дверей покрытия, ограничивающего обзорность с места водителя; подача звукового сигнала с нарушением требований ПДД.

Сельская свадьба гаишника в Чувашии.Днём 28 сентября по улицам Красных Четай проехался свадебный кортеж во главе с тонированной Приорой , разукрашенной под патрульный полицейский автомобильный. Такое видео в выходные появилось в сети ВКонтакте в группе автопортала. Судя по записи, на Ладу нанесли ленту синего цвета, имитирующую специальную светографическую схему полиции, а на передних дверях разместили надпись Свадьба Дмитрий и Татьяна 28.09.2019 . Ещё до проезда кортежа был слышен истошный звук спецсигналов. https://forum.zarulem.ws/?showtopic=664483

ИСТОЧНИК KP.RU