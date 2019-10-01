Казанцев приглашают в кино с детьми, которые получат скидку
Для жителей и гостей столицы Татарстана появилась уникальная возможность приобрести билеты со скидкой на просмотр семейных и анимационных фильмов в сети кинотеатров «КАРО». Билеты для детей можно приобрести на сайте karofilm.ru со скидкой,
которая распространяется на семейные и анимационные фильмы категории 0+,6+,12+.
При этом гостям кинотеатров не нужно распечатывать билеты, приобретенные онлайн – достаточно просто предъявить QR-код на мобильном устройстве при входе в зал.
Новая система быстрого доступа в залы работает во всех кинотеатрах сети.
Детский билет действует на анимационные сборники из программы КАРО.Family — «Маша и медведь» и «44 котёнка», а также на новинки проката.
ИСТОЧНИК KP.RU
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