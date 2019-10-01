В Казани с грузовика на пешехода упала фанера

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-01T08:16:35+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября в 14.55 на улице Тэцевская напротив дома №8 в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 58-летний водитель перевозил на багажнике своей иномарки RENAULT SCENIC листы фанеры. Закреплены они были недостаточно прочно, и, когда автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, фанера упала на переходящую дорогу женщину.

- В результате этого происшествия пешеход получила травмы различной степени тяжести и доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU