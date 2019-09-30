В Сельхозакадемии Чувашии разработали капустоуборочный комбайн

СЕГОДНЯ 21:24 2019-09-30T21:24:51+03:00

Техника уже прошла испытания на полях

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Сотрудники инженерного факультета Чувашской государственной сельскохозяйственной академии разработали и протестировали капустоуборочный комбайн. Его испытания прошли на нескольких полях соседней Марий Эл.

Там отметили, что техника эта достаточно устойчиво выполняет технологический процесс уборки капусты.

Совсем скоро комбайн может быть рекомендован к промышленному производству.

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ИСТОЧНИК KP.RU