В Сельхозакадемии Чувашии разработали капустоуборочный комбайн
Техника уже прошла испытания на полях
Фото: пресс-служба Чувашской государственной сельскохозяйственной академии
Изменить размер текста:
Сотрудники инженерного факультета Чувашской государственной сельскохозяйственной академии разработали и протестировали капустоуборочный комбайн. Его испытания прошли на нескольких полях соседней Марий Эл.
Там отметили, что техника эта достаточно устойчиво выполняет технологический процесс уборки капусты.
Совсем скоро комбайн может быть рекомендован к промышленному производству.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU