На казанских остановках временно отключили информационные табло

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-30T17:06:26+03:00

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В понедельник, 30 сентября, остановки в Казани остались без работающих информационных табло. Причина этого – аварийное отключение электричества. Горожане заметили неполадки еще в три часа дня.

В скором времени все табло и приложения, показывающие местонахождения общественного транспорта, начнут работать в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU