На казанских остановках временно отключили информационные табло
Причина этого – аварийное отключение электричества
Фото: Алина НИЗАМОВА
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В понедельник, 30 сентября, остановки в Казани остались без работающих информационных табло. Причина этого – аварийное отключение электричества. Горожане заметили неполадки еще в три часа дня.
В скором времени все табло и приложения, показывающие местонахождения общественного транспорта, начнут работать в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU