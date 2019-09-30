Улица Аделя Кутуя в Казани будут закрыта для движения автомобилей до 15 ноября

СЕГОДНЯ 19:59 2019-09-30T19:59:15+03:00

Проезд закрыт на участке от проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это связано с ремонтом улично-дорожной сети

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что ограничение движения по улице Аделя Кутуя в Казани продлено до 15 ноября. Причина этого – ремонт улично-дорожной сети, сообщает Исполком города.

Так, проезд закрыт на участке от проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту Победы.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU