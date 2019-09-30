Улица Аделя Кутуя в Казани будут закрыта для движения автомобилей до 15 ноября
Это связано с ремонтом улично-дорожной сети
Проезд закрыт на участке от проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что ограничение движения по улице Аделя Кутуя в Казани продлено до 15 ноября. Причина этого – ремонт улично-дорожной сети, сообщает Исполком города.
Так, проезд закрыт на участке от проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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