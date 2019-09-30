2019-09-30T18:47:25+03:00
Происшествия

В Марий Эл идут активные поиски 49-летнего Александра Владимирова

Мужчина пропал 11 сентября текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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11 сентября текущего года 49-летний Александр Владимиров вышел из дома в Йошкар-Оле и пропал. Сейчас поисками мужчины занимаются не только родные и полиция, но и волонтеры.

Известно, что Александр ростом 165 сантиметров имеет полное телосложение, темно-русые волосы, залысину на макушке и голубые глаза.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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