В Марий Эл идут активные поиски 49-летнего Александра Владимирова
Мужчина пропал 11 сентября текущего года
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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11 сентября текущего года 49-летний Александр Владимиров вышел из дома в Йошкар-Оле и пропал. Сейчас поисками мужчины занимаются не только родные и полиция, но и волонтеры.
Известно, что Александр ростом 165 сантиметров имеет полное телосложение, темно-русые волосы, залысину на макушке и голубые глаза.
Всем, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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