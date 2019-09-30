«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-30T16:37:54+03:00

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В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов наградил команду-победительницу в номинации компании по разработке нового цифрового сервиса для умных городов.

«Ростелеком» предложил командам-участникам финального хакатона «Цифрового прорыва» создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора. Такой сервис актуален для городов и имеет большое значение для решения экологических проблем мегаполисов. Победителем в номинации стала команда RSX, объединившая участников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Из материалов пресс-службы

- Задача «Ростелекома» по разработке цифрового сервиса, который поможет решению проблемы с утилизацией мусора, показалась нам самой интересной. Конкуренция была высокой - всего в этом треке работало 26 команд. Мы гордимся тем, что смогли сделать лучшее приложение. Наш сервис предлагает сдавать отсортированный мусор курьерам, которые доставляют на дом продукты и товары, и за это получать различные вознаграждения - бонусы, кешбэк, скидки, - отметил капитан команды RSX Евгений Михин. - В наше приложение интегрирована интерактивная карта города, на которой отмечены места для выброса отсортированного мусора. Каждый контейнер на карте будет показывать уровень его наполненности и может быть интегрирован в глобальную систему умного города, - Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В рамках хакатона участников курировали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и наблюдал за разработкой продукта. По итогам хакатона победителями стали 20 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей.

Фото: Из материалов пресс-службы

Финальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» стал самым масштабным соревнованием ИТ-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Участники конкурса установили новый мировой рекорд - одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России. В 2018 году крупнейшим хакатоном, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, было признано соревнование ИТ-специалистов, проходившее в Саудовской Аравии - там был зафиксировано 2950 человек.

- Хакатон серьезно отличался от того, что я видел раньше. Участники показали очень высокий уровень, максимально детально проработали свои проекты. Мы всем командам помогали достичь результатов, очень много инвестировали — не деньгами, а знаниями: на площадке работали десятки наших специалистов, они проводили тренинги, мастер-классы, консультации, обучали командообразованию. В современных реалиях практически невозможно создать жизнеспособный цифровой продукт в одиночку — разработка таких решений под силу только команде профессионалов. Мы считаем, что хакатоны становятся отправной точкой для развития цифрового предпринимательства, они позволяют участникам окунуться в среду реальной разработки, создавать технологические проекты, получать опыт. Наконец, определиться с направлением своего дальнейшего развития: одни выберут работу в стартапе, другие продолжат карьеру в крупной корпорации. Но какой бы путь дальнейшего развития не выбрали участники «Цифрового прорыва», это будет способствовать системному развитию ИТ-отрасли страны, - подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Кирилл Меньшов отметил, что казанский хакатон впервые стал для компании «окупаемым», в первую очередь с точки зрения поиска новых талантов. Специалисты оператора провели викторину-анкетирование, в котором приняли участие более 400 человек. Отобрано резюме более 100 человек, с которыми продолжится предметное обсуждение их возможного участия в проектах цифровизации, которые реализует «Ростелеком».

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров рассказал про главные рекорды хакатона:

«Больше всего участников в финале было из Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно отметить, что некоторые команды были смешанные и состояли из представителей нескольких городов. В самой популярной номинации конкурса за победу боролись сразу 28 команд. Конкурсантам было необходимо разработать решение для оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ. Мы благодарны всем участникам, которые на протяжение 48 часов «в поте лица» работали над созданием цифровых продуктов. Надеемся, что многие из них станут действительно прорывными для компаний-партнеров конкурса».

«Ростелеком» организовал видеотрансляцию хакатона. Специалисты компании смонтировали 34 камеры в местах проведения соревнований.

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Услугами компании пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ - 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

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Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов страны.

К тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников, из них 19 203 человека подтвердили свои компетенции. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли в 40 городах России в формате хакатонов, где за 36 часов специалистам в сфере информационных технологий, дизайнерам и управленцам в командах необходимо было создать прототипы цифровых продуктов.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным программам в «Мастерской управления «Сенеж» - образовательном центре АНО «Россия - страна возможностей».

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» входят представители таких крупных компаний как «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» и др.

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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я - профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ - территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна - моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».