В Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-30T16:57:18+03:00

По предварительным данным, подросток не уступил дорогу автомобилю

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Утром в воскресенье, 29 сентября, на 1 километре автодороги «Юшково – Ким» в Медведевском районе Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса автомобиля Volkswagen.

По предварительным данным, парень, двигаясь по обочине, перед поворотом налево вне перекрестка не уступил дорогу иномарке.

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда доставлен в больницу, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

Отмечается, что молодой человек не имел права управления транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU