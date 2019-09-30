В Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса иномарки
Утром в воскресенье, 29 сентября, на 1 километре автодороги «Юшково – Ким» в Медведевском районе Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса автомобиля Volkswagen.
По предварительным данным, парень, двигаясь по обочине, перед поворотом налево вне перекрестка не уступил дорогу иномарке.
- В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда доставлен в больницу, - сообщает ГИБДД Марий Эл.
Отмечается, что молодой человек не имел права управления транспортным средством.
ИСТОЧНИК KP.RU
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