2019-09-30T16:57:18+03:00
Происшествия

В Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса иномарки

По предварительным данным, подросток не уступил дорогу автомобилю
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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Утром в воскресенье, 29 сентября, на 1 километре автодороги «Юшково – Ким» в Медведевском районе Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса автомобиля Volkswagen.

По предварительным данным, парень, двигаясь по обочине, перед поворотом налево вне перекрестка не уступил дорогу иномарке.

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда доставлен в больницу, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

Отмечается, что молодой человек не имел права управления транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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