До 30 октября в Казани перекрыли движение по улице Космонавтов
Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме города
Фото: pixabay.com
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В столице Татарстана вновь перекрывают движение транспорта. В этот раз, согласно подписанному в Исполкоме города распоряжению, до 30 октября для казанских автомобилистов будет недоступна улица Космонавтов. А именно участок от улицы Николая Ершова до дома №57 по улице Космонавтов.
Причина неудобств для водителей в ремонтом улично-дорожной сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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