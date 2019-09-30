До 30 октября в Казани перекрыли движение по улице Космонавтов

СЕГОДНЯ 21:11 2019-09-30T21:11:55+03:00

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В столице Татарстана вновь перекрывают движение транспорта. В этот раз, согласно подписанному в Исполкоме города распоряжению, до 30 октября для казанских автомобилистов будет недоступна улица Космонавтов. А именно участок от улицы Николая Ершова до дома №57 по улице Космонавтов.

Причина неудобств для водителей в ремонтом улично-дорожной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU