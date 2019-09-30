2019-09-30T16:02:31+03:00
Экономика

Президент Татарстана Рустам Минниханов: в 2018 году товарооборот с Финляндией достиг $524 миллиона

Рост составил 6,5%
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

В этот понедельник в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством финской ИТ-компании, с которой этим летом республика подписала меморандум о взаимопонимании.

Во время беседы Рустам Минниханов отметил, что по итогам 2018 года товарооборот республики с Финляндией вырос на 6,5% и составил $524 миллиона.

- Вы представлены во многих странах, - сказал глава региона руководству ИТ-компании. - У вас есть предложения в области систем контроля, «умного» освещения и отопления, образования и других направлениях. Есть перспектива присутствия вашей компании в качестве резидента ОЭЗ «Иннополис». Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с учетом вашего опыта работы во многих крупных международных проектах.

Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов. В частности, речь шла о возможности внедрения в Татарстане систем контроля качества воды в водораспределительной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На казанских остановках временно отключили информационные табло
В Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса иномарки
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
1 октября жители шести районов Казани останутся без света
В Татарстане на видео попало то, как дальнобойщик решил проучить водителя внедорожника
Татарстанец, напавший с канцелярским ножом на женщину в подъезде, приговорен к колонии строгого режима
Хакатон «Цифрового прорыва» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Из-за гибели 6-летнего ребенка при пожаре в Казани следователи начали проверку
В Казани для туристов запустят экскурсию по Арскому кладбищу
В Казани бетономешалка насмерть сбила женщину
30 сентября казанский «Ак Барс» проведет первый матч в новой "нефтяной" форме
В Казани на улице Безоблачной во время пожара пострадал мужчина
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в отпуск
Отопительный сезон 2019/2020 в Казани: без тепла пока остаются 12 домов
В Татарстане во время пожара на даче погиб мужчина
В Татарстане женщина отказала пенсионеру в интиме, и он зарубил ее топором
Массовое отключение воды в Казани: работы закончили на 7 часов раньше запланированного
После пожара в «Арарате» в Набережных Челнах проверят все заброшенные здания