Президент Татарстана Рустам Минниханов: в 2018 году товарооборот с Финляндией достиг $524 миллиона

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-30T16:02:31+03:00

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В этот понедельник в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством финской ИТ-компании, с которой этим летом республика подписала меморандум о взаимопонимании.

Во время беседы Рустам Минниханов отметил, что по итогам 2018 года товарооборот республики с Финляндией вырос на 6,5% и составил $524 миллиона.

- Вы представлены во многих странах, - сказал глава региона руководству ИТ-компании. - У вас есть предложения в области систем контроля, «умного» освещения и отопления, образования и других направлениях. Есть перспектива присутствия вашей компании в качестве резидента ОЭЗ «Иннополис». Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с учетом вашего опыта работы во многих крупных международных проектах.

Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов. В частности, речь шла о возможности внедрения в Татарстане систем контроля качества воды в водораспределительной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU