В Йошкар-Оле водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-30T18:40:21+03:00

В аварии пострадали два человека

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 29 сентября, на улице Данилово в Йошкар-Оле произошла массовая авария с участием автобуса, а также автомобилей Opel и ГАЗ.

По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки при развороте вне перекрестка с правой обочины не уступил дорогу автобусу. Попытка последнего избежать столкновения закончилась наездом на припаркованный отечественный автомобиль.

- В результате аварии пострадали 31-летний водитель машины Opel и 79-летний пассажир автобуса, - сообщает УГИБДД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU