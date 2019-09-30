В Йошкар-Оле водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП с автобусом
В воскресенье, 29 сентября, на улице Данилово в Йошкар-Оле произошла массовая авария с участием автобуса, а также автомобилей Opel и ГАЗ.
По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки при развороте вне перекрестка с правой обочины не уступил дорогу автобусу. Попытка последнего избежать столкновения закончилась наездом на припаркованный отечественный автомобиль.
- В результате аварии пострадали 31-летний водитель машины Opel и 79-летний пассажир автобуса, - сообщает УГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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