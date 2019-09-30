2019-09-30T15:42:47+03:00
Общество

1 октября жители шести районов Казани останутся без света

Отключение электроэнергии коснется, в том числе, нескольких лицеев, а также детского сада
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, света не будет в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районахВ частности, света не будет в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районахФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Октябрь в Казани начнется с отключения электроэнергии в домах шести районов города. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 в Авиастроительном районе без света останутся дома по адресам: 2-я Ленинградская, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Лукина, 1, 2/15, 5, 7а, 9, 15; Максимова, 27, 29, 31; Академика Павлова, 6, 8, 10; Побежимова, 24 и в частном секторе на улицах Годовикова, Тамбовская, Циолковского и Чайковского. Кроме того, без электричества на день останутся лицей №26 и детский сад №72.

Также с 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе без света останутся дома по адресам: Островского, 59; Петербургская, 30, 32/13; Ташаяк, 1.

С 8.00 до 20.00 в Кировском районе без света останется лицей №182 и жилой дом по адресу улица Арсланова, 8.

С 9.00 до 20.00 в Ново-Савиновском районе без света останутся дома по адресам: Восстания 6, 8, 10, 12, 14 и Октябрьская, 8.

С 8.00 до 18.00 в Приволжском районе без света останутся дома по адресам: Дубравная, 28а, 28б,; Камая, 9, 15а, 17; Братьев Касимовых, 42, 44, 46, 48, 50; Абубекира Терегулова, 20а. Также электричества не будет в лицее №83.

С 9.00 до 18.00 в Советском районе без света останутся дома в поселке Малые Дербышки по улицам Березовая, Вишневый Сад, Услонская и Школьная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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