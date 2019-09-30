«Пресс в хату» - в колонии №6 Марий Эл начнут делать аппараты для приготовления соков

СЕГОДНЯ 20:22 2019-09-30T20:22:40+03:00

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В исправительной колонии №6 в Марий Эл презентовали пресс для приготовления натуральных соков в домашних условиях. Созданием такой продукции в дальнейшем будут заниматься заключенные. Интересно, что аппарат получил колоритное название «Пресс в хату».

Детали для пресса будут изготавливаться из отходов цеха металлообработки. Основой же изделия станет рама, усиленная для прочности уголками. Не остался без внимания инженеров и ходовой винт из высококачественной стали, усиленный трапецеидальной резьбой.

- Пятилитровый барабан, в который устанавливается мешок с подготовленным для выжимки урожаем, изготовлен из лиственных пород дерева. Ну и, конечно, для использования необходима некая емкость, в которую будет выжиматься сок – например, кастрюля, которая найдется у каждой хозяйки, - отмечают в УФСИН Марий Эл.

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

В колонии надеются, что пресс будет интересен не только садоводам и огородникам. Ведь его могут использовать и те, кто готовит сыры или отжимает творог.

Сейчас специалисты анализируют рынок и изучают спрос на такую продукцию. После можно будет говорить и об объемах производства.

ИСТОЧНИК KP.RU