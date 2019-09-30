2019-09-30T20:22:40+03:00
Общество

«Пресс в хату» - в колонии №6 Марий Эл начнут делать аппараты для приготовления соков

Сейчас специалисты анализируют рынок и изучают спрос на такую продукцию [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН Марий ЭлФото: пресс-служба УФСИН Марий Эл
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №6 в Марий Эл презентовали пресс для приготовления натуральных соков в домашних условиях. Созданием такой продукции в дальнейшем будут заниматься заключенные. Интересно, что аппарат получил колоритное название «Пресс в хату».

Детали для пресса будут изготавливаться из отходов цеха металлообработки. Основой же изделия станет рама, усиленная для прочности уголками. Не остался без внимания инженеров и ходовой винт из высококачественной стали, усиленный трапецеидальной резьбой.

- Пятилитровый барабан, в который устанавливается мешок с подготовленным для выжимки урожаем, изготовлен из лиственных пород дерева. Ну и, конечно, для использования необходима некая емкость, в которую будет выжиматься сок – например, кастрюля, которая найдется у каждой хозяйки, - отмечают в УФСИН Марий Эл.

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

В колонии надеются, что пресс будет интересен не только садоводам и огородникам. Ведь его могут использовать и те, кто готовит сыры или отжимает творог.

Сейчас специалисты анализируют рынок и изучают спрос на такую продукцию. После можно будет говорить и об объемах производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах бизнес-вумен оштрафовали за торговлю носками с изображением конопли
Улица Аделя Кутуя в Казани будут закрыта для движения автомобилей до 15 ноября
Для аэропорта Йошкар-Олы купят антиобледенителя на 3 миллиона рублей
Мэр Набережных Челнов: «Если каждый из нас по 15 деревьев будет сажать, то у города будет красивый вид»
В Марий Эл идут активные поиски 49-летнего Александра Владимирова
В Йошкар-Оле водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП с автобусом
На модернизацию лаборатории городской клинической больницы в Чебоксарах потратят 48 миллионов рублей
Школьников поили компотом из сухофруктов с плесенью, а детей-инвалидов кормили за деньги: Итоги проверки школ в Ульяновской области выявили чудовищные нарушения
Ударила ногой в пах и ткнула в голову заколкой: в Казани женщину будут судить за нападение на полицейского