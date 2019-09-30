В Чувашии больше недели ищут 64-летнюю пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве

СЕГОДНЯ 20:56 2019-09-30T20:56:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Янтиковском районе Чувашии идут активные поиски 64-летней Елены Петровой. Женщина ушла из дома в деревне Кармалы 22 сентября, но обратно не вернулась до сих пор. Родные пропавшей отмечают, что пенсионерка не ориентируется в пространстве.

Елена ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней был зеленый или красный платок, светло-зеленая куртка, сиреневая кофта, темно-синее платье, серо-коричневые колготки и красно-зеленые галоши.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Елены Петровой, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU