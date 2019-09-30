В Казани для туристов запустят экскурсию по Арскому кладбищу

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-30T14:07:50+03:00

Она будет пешая и рассчитана на 30 человек

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На очередном совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщила о новом турпродукте.

В этот раз речь идет о пешей экскурсии по Арскому кладбищу, рассчитанной на 30 человек. Ее цель – это сформировать у людей уважительное и бережное отношения к истории, а также к мемориальной культуре Казани. Назвали экскурсию - «Арское поле: вехи истории».

К слову, новый турпродукт уже утвержден методическим советом гильдии экскурсоводов Татарстана. Так, что, по сути, данная экскурсия является действующей. Ее продолжительность от 2 до 4 часов, в зависимости от пожеланий туристов. В настоящий момент идет разработка эскизов специальных указателей для них. Предполагается, что эти объекты навигации установят на местах захоронений известных деятелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU