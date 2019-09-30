Хакатон «Цифрового прорыва» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-30T14:51:13+03:00

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Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который завершился 29 сентября в Казани, попал в Книгу рекордов Гинесса. Мероприятие стало самым масштабным соревнованием ИТ-специалистов в мире.

С 27 по 29 сентября в международном выставочном центре «Казань Экспо» одновременно работали более 3 тысяч специалистов из 77 регионов России.

Прошлый рекорд принадлежал Саудовской Аравии, где в хакатоне приняли участие 2 950 человек.

Отметим, призовой фонд школьного хакатона «Цифровой прорыв» составил 550 000 рублей. Участники получили сертификаты на курсы по программированию и призы от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU