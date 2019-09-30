Ударила ногой в пах и ткнула в голову заколкой: в Казани женщину будут судить за нападение на полицейского
В Казани за применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти будут судить 35-летнюю женщину.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 25 мая этого года в городском парке «Черное озеро» она громко ругалась. Когда проходящий мимо полицейский сделал ей замечание, женщина пнула его ногой в пах. После этого она достала из своей сумки металлическую заколку для волос и ткнула ею правоохранителя в голову. Женщина была задержана.
- Свою вину она полностью признала. Расследование уголовного дела завершено, все материалы были направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, - сообщил ив прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU