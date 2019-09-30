2019-09-30T21:50:14+03:00
Общество

«Будет заезжать туда, куда еще не ступала нога автобуса»: 1 октября в Нижнекамске запускают новый автобусный маршрут

Курсировать он будет с 5.30 до 22.55 с интервалами в 15-20 минут [схема]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального районаФото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района
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Во вторник, 1 октября, в Нижнекамске начнет курсировать новый автобусный маршрут №47. Замглавы исполкома города Ленар Ахметов на «деловом понедельнике» отметил: «Транспорт будет заезжать туда, куда еще не ступа нога автобуса».

Протяженность маршрута составит более 21 километра. Автобус будет отправляться от НКЦ далее по Вокзальной, Корабельной, Гайнуллина, Мира, поворачивать у больницы и продолжать движение по Сююбике, Баки Урманче, Химиков и Корабельной. Всего 36 остановок за полтора часа езды.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

- При движении в одну сторону предупреждения об открытии дверей и названия остановок будет зачитывать диктор-мужчина, в другую – женщина. Это сделано для того, чтобы слабовидящие нижнекамцы сразу понимали, на какой именно рейс садятся, - сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что у маршрута будут стабильные интервалы по 15-20 минут. Курсировать он будет с 5.30 до 22.55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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