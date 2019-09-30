Татарстанец, напавший с канцелярским ножом на женщину в подъезде, приговорен к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-30T15:07:37+03:00

Он душил ее и требовал денег

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36-летнего жителя Набережных Челнов признали виновным в разбое. Как было установлено в суде, вечером 11 апреля этого года в подъезде одного из домов на улице Раскольникова татарстанского автограда он напал на женщину.

Мужчина схватил ее за шею, начал душить и требовать деньги. А чтобы жертва была посговорчивее приставил к ее горлу канцелярский нож.

Женщина смогла оттолкнуть напавшего на нее и выбежать на улицу. Там она стала звать на помощь, а злоумышленник сбежал. Но вскоре был задержан.

- Свою вину мужчина полностью признал. В итоге его, ранее уже судимого, приговорили к 3 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данное решение суда вступило в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU