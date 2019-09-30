2019-09-30T17:37:03+03:00
Авто

В Казани закончился ремонт дороги на улице Ярослава Гашека

Работы велись в рамках нацпроекта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаФото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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В Казани закончился ремонт 331 метра проезжей части на улице Ярослава Гашека в Ново-Савиновском районе. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе ремонта на дороге был уложен новый слой асфальтобетона и обновлены тротуары. Кроме того, на участке появились 4 дорожных знаков, заменены дорожные бортовые и тротуарные камни, облагорожены палисадники.

- В рамках нацпроекта в Казанской агломерации будут отремонтированы 86 объектов общей протяженностью 47,3 км. Ремонт выполнен на 78%, - сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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