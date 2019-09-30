Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в отпуск

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-30T12:43:20+03:00

10 дней назад он был переизбран на пост спикера республиканского парламента

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 сентября, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в краткосрочный отпуск. Однако, сколько продлиться его отдых, в пресс-службе республиканского парламента не уточняют.

Напомним, Фарид Мухаметшин был переизбран на должность спикера Госсовета региона 10 дней назад и уже успел принять участие в двух заседаниях татарстанского парламента шестого созыва.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU