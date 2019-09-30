2019-09-30T12:43:20+03:00
Политика

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в отпуск

10 дней назад он был переизбран на пост спикера республиканского парламента
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: speaker.tatarstan.ruФото: speaker.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В понедельник, 30 сентября, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в краткосрочный отпуск. Однако, сколько продлиться его отдых, в пресс-службе республиканского парламента не уточняют.

Напомним, Фарид Мухаметшин был переизбран на должность спикера Госсовета региона 10 дней назад и уже успел принять участие в двух заседаниях татарстанского парламента шестого созыва.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани бетономешалка насмерть сбила женщину
30 сентября казанский «Ак Барс» проведет первый матч в новой "нефтяной" форме
В Казани на улице Безоблачной во время пожара пострадал мужчина
Отопительный сезон 2019/2020 в Казани: без тепла пока остаются 12 домов
В Татарстане во время пожара на даче погиб мужчина
В Татарстане женщина отказала пенсионеру в интиме, и он зарубил ее топором
Массовое отключение воды в Казани: работы закончили на 7 часов раньше запланированного
После пожара в «Арарате» в Набережных Челнах проверят все заброшенные здания
В озере казанского парка Победы нашли тело мужчины
В Казани во время пожара пострадали две девочки и две женщины
Билайн подводит первые итоги расширения сети в Татарстане и предлагает протестировать обновленный 4G интернет бесплатно
За 8 месяцев 2019 года Казань посетили 2,8 миллиона туристов
“Могут пострадать дети!”: жители Альметьевска жалуются на стену, которая в любой момент может упасть
30 сентября в Татарстане ожидается сильный ветер
В Йошкар-Оле на перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл
В пригороде Йошкар-Олы рабочая неделя начнется с отключения холодной воды
В Казань прибыл вице-премьер России Максим Акимов
В Чебоксары прибыли 10 новых больших автобусов
В Чувашии мошенник подключился к банковской карте женщины и ездил за ее счет на такси
В Чувашии трактор опрокинулся в кювет
В центре Чебоксарах 12 автомобилей оказались забрызганы бетоном
Пять социальных проектов Чувашии получат федеральную поддержку
Пенсионера из Татарстана подозревают в нападении с топором на женщину
Преподаватель биологии из Казани вошел в топ-15 лучших учителей России
В Казани на пожаре погиб шестилетний ребенок
Казань приняла эстафету фестиваля «Добрая волна»
Молодёжка «Рубина» обыграла сверстников из «Уфы»
В центре Казани прошли массовые хоровод и чаепитие