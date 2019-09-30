Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в отпуск
10 дней назад он был переизбран на пост спикера республиканского парламента
Фото: speaker.tatarstan.ru
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В понедельник, 30 сентября, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в краткосрочный отпуск. Однако, сколько продлиться его отдых, в пресс-службе республиканского парламента не уточняют.
Напомним, Фарид Мухаметшин был переизбран на должность спикера Госсовета региона 10 дней назад и уже успел принять участие в двух заседаниях татарстанского парламента шестого созыва.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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