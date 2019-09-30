2019-09-30T19:24:27+03:00
Общество

Мэр Набережных Челнов: «Если каждый из нас по 15 деревьев будет сажать, то у города будет красивый вид»

При этом Наиль Магдеев вспомнил комсомольцев и партийных работников
Алина ГАБДУЛИНА
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1 октября в татарстанском автограде начнется санитарно-экологический месячник по уборке и озеленению1 октября в татарстанском автограде начнется санитарно-экологический месячник по уборке и озеленениюФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 октября в Набережных Челнах начнется санитарно-экологический месячник по уборке и озеленению города. Именно это и стало одной из тем традиционного «делового понедельника» в мэрии татарстанского автограда.

Так, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил: «Если каждый из нас по 15 деревьев будет сажать, то у города будет красивый вид». После он вспомнил комсомольцев и партийных работников, которые сделали все, чтобы передать город будущему поколению зеленым и цветущим.

При этом не остались без критики градоначальника местные предприятия, которые неблагоустраивают свою территорию. Им он также посоветовал навести порядок и заняться посадкой деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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