Мэр Набережных Челнов: «Если каждый из нас по 15 деревьев будет сажать, то у города будет красивый вид»

СЕГОДНЯ 19:24 2019-09-30T19:24:27+03:00

Изменить размер текста: A A

1 октября в Набережных Челнах начнется санитарно-экологический месячник по уборке и озеленению города. Именно это и стало одной из тем традиционного «делового понедельника» в мэрии татарстанского автограда.

Так, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил: «Если каждый из нас по 15 деревьев будет сажать, то у города будет красивый вид». После он вспомнил комсомольцев и партийных работников, которые сделали все, чтобы передать город будущему поколению зеленым и цветущим.

При этом не остались без критики градоначальника местные предприятия, которые неблагоустраивают свою территорию. Им он также посоветовал навести порядок и заняться посадкой деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU