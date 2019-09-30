2019-09-30T22:30:26+03:00
Общество

Электрички из Паратска и Свияжска в Казань изменят расписание на 4 дня

Это произойдет из-за ремонта ж/д перегона
Олег ЛУГОВОЙ
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Они будут отправляться позже обычного.Они будут отправляться позже обычного.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за запланированных ремонтных работ на ж/д перегоне Свияжск-Ходяшево на 4 дня свое расписание поменяют две электрички, идущие в Казань.

Так, 4, 8, 11 и 15 октября пригородный поезд №6324 Паратск-Казань будет отправляться в 07.50, то есть на 16 минут позже обычного. После изменения коснутся и время прибытия на асе последующие станции. В итоге электричка прибудет в столицу Татарстана в 09.04 - на 17 минут позже прежнего расписания.

Также изменения коснутся и состава №6362 Свияжск-Казань. В указанные дни он будет отправляться на 17 минут позже - в 07.23. Соответственно это повлияет на время прибытия на станции по всему маршруту. В результате чего электричка прибудет в Казань на 26 минут позже обычного – в 08.56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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