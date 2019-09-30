2019-09-30T18:16:34+03:00
Экономика

На модернизацию лаборатории городской клинической больницы в Чебоксарах потратят 48 миллионов рублей

В ней появится новое оборудование
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения ЧувашииФото: пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
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Стало известно, что в 2020 году на укрепление материально-технической базы Городской клинической больницы (ГКБ) №1 в Чебоксарах выделят более 50 миллионов рублей. 48 миллионов из этой суммы потратят на модернизацию лаборатории учреждения, сообщает Минздрав Чувашии.

- Оснащение централизованной лаборатории имеет огромное значение для всей отрасли здравоохранения, так как здесь выполняется более 80% всех лабораторных исследований в республике. Современное оборудование позволит сократить сроки выполнения исследований и повысить качество их выполнения, - отметила главный врач ГКБ Антонина Иванова.

На капремонт учреждения в будущем году будет потрачено порядка 6 миллионов рублей. Ремонт будет проведен в поликлинике №1, операционной и перинатальном центре больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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