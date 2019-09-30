2019-09-30T19:34:42+03:00
Общество

Для аэропорта Йошкар-Олы купят антиобледенителя на 3 миллиона рублей

Приобретено будет 50 тонн реагентов
Алина ГАБДУЛИНА
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Реагент нужен для того, чтобы здание аэропорта и территорию его взлетно-посадочной полосы не покрыло льдом зимойРеагент нужен для того, чтобы здание аэропорта и территорию его взлетно-посадочной полосы не покрыло льдом зимойФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Для аэропорта Йошкар-Олы будет закуплено 50 тонн антиобледенительных реагентов. 3 миллиона рублей на это уже выделено из бюджета города. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, вещество будет закуплено в жидком и гранулированном виде. Отметим, что реагент нужен для того, чтобы здание аэропорта и территорию его взлетно-посадочной полосы не покрыло льдом зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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