Для аэропорта Йошкар-Олы купят антиобледенителя на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-30T19:34:42+03:00

Реагент нужен для того, чтобы здание аэропорта и территорию его взлетно-посадочной полосы не покрыло льдом зимой Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Для аэропорта Йошкар-Олы будет закуплено 50 тонн антиобледенительных реагентов. 3 миллиона рублей на это уже выделено из бюджета города. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, вещество будет закуплено в жидком и гранулированном виде. Отметим, что реагент нужен для того, чтобы здание аэропорта и территорию его взлетно-посадочной полосы не покрыло льдом зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU