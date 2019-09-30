В Татарстане женщина отказала пенсионеру в интиме, и он зарубил ее топором

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-30T11:55:54+03:00

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Стали известны подробности нападения пенсионера с топором на 40-летнюю женщину в Тетюшах.

Как выяснили следователи, в тот день – 27 сентября, 69-летний мужчина у себя дома выпивал с тремя знакомыми. Во время застолья пенсионер по пьяни стал добиваться интима от одной из гостей. Женщина отказала хозяину, началась драка. В ходе нее пенсионер схватил топор и зарубил отказавшую ему женщину. Он нанес ей не менее 6 ударов, в том числе бил и по голове.

После мужчина выбежал из дома, стал просить соседей о помощи и уснул прямо во дворе. Пострадавшей, несмотря на полученные ранения, удалось выжить. С места преступления ее госпитализировали. В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

- Задержанный вину признал в полном объеме, но пояснил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Сейчас он уже заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Также отмечается, что данные пенсионер уже был ранее судим за убийство своей жены.

ИСТОЧНИК KP.RU