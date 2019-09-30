Массовое отключение воды в Казани: работы закончили на 7 часов раньше запланированного

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-30T11:44:58+03:00

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Запланированное массовое отключение воды в Казани произошло в прошедшую пятницу. Причина – срочный ремонт узловой запорной арматуры. В ее корпусе обнаружили трещину. Было обещано, что из-за этого воды в четырех районах города не будет в течение 30 часов.

Но ее пустили раньше. Как отметили 30 сентября в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник», все необходимые работы были завершены с опережением плана на 7 часов. Воду в дома начали подавать уже в 20.00 28 сентября. По адресам, где произошло отключение до этого времени подвозили техническую и питьевую воду.

- Еще раз приносим извинения горожанам за созданные неудобства, но теперь можем спать спокойно - важнейший узел водозабора приведен в нормативное состояние, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Всего было задействовано 150 коммунальщиков и 50 единиц техники. Они работали в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU