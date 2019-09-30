В Казани бетономешалка насмерть сбила женщину

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-30T13:52:48+03:00

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте наезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, водитель многотонной машины не снизил скорость

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Смертельный наезд произошел 28 сентября, в субботу, в 20.00 возле дома №11 на улице Тэцевская в Московском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 47-летний водитель КАМАЗа-бетономешалки не снизил скорость, когда на дороге появилась опасность и не остановился. В результате многотонный автомобиль сбил пешехода.

Пострадавшей оказалась 29-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась на месте наезда.

- По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU